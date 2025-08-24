Alanya'da Yunus Gösterisi Turistleri Büyüledi

Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında yunusların gösterisi, cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Tur teknesiyle denize açılan yerli ve yabancı bir grup turist, Alanya Kalesi açıklarında kendilerine eşlik eden yunusları fark etti.

Dakikalarca teknenin yanında yüzen, zaman zaman yarışan yunusları turistler alkışlayarak keyifle izledi.

Sürü halinde gezen yunusların denize dalıp çıkması güzel görüntü oluşturdu.

Yunusların keyifli gösterisi, cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.