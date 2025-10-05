Alanya'da Yüksekten Düşen İki Rus Çocuk Kurtarıldı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yüksekten düşerek kayalık alanda mahsur kalan Rusya uyruklu E.F. (15) ve R.P. (14), ekiplerin koordineli çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Bademağacı Mahallesi, Karadelik Mağarası bölgesinde meydana geldi. Rusya uyruklu E.F. ve R.P. isimli iki çocuk, henüz bilinmeyen nedenle yüksekten düşerek kayalık bölgede mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, AFAD, AKUT, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu çocuklar bulundukları yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan çocuklar, ardından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralı çocukların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

HABER- KAMERA: Alkın BİRİCİK/ALANYA,