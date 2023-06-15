Alanya'da Yolcu Midibüsü ile VIP Minibüs Çarpıştı: 13 Yaralı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yolcu midibüsü ile turist taşınan VIP minibüsün çarpıştığı kazada, 1'i ağır, 13 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Konaklı Mahallesi D- 400 kara yolunda meydana geldi. Şehir içi yolcu taşımacılığı yapılan Osman S. yönetimindeki 07 N 5950 plakalı midibüs ile Ali İ. yönetimindeki 07 GRS 96 plakalı turist taşınan VIP minibüs çarpıştı. Kazada yolcu midibüsünde 9, VIP minibüste 3'ü Rus, 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Midibüs şoförü Osman S., tedavisinin ardından gözaltına alındı.