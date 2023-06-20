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Alanya'da yılanı vururken saçmanın isabet ettiği kişi yaralandı

Alanya'da yılanı vururken saçmanın isabet ettiği kişi yaralandı

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Antalya'nın Alanya ilçesinde yılana tüfekle ateş eden kişi, seken saçmanın bacağına gelmesi nedeniyle yaralandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde yılana tüfekle ateş eden kişi, seken saçmanın bacağına gelmesi nedeniyle yaralandı.

Şıhlar Mahallesi'nde F.T. (23) bahçesinde gördüğü yılana kendisine ait av tüfeğiyle ateş etti. Seken saçmanın bacağına isabet etmesi nedeniyle yaralanan F.T, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, yardım istedi.

F.T, sağlık ekiplerince Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel

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