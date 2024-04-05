Alanya'da yerleşik yabancılar iftar programında buluştu

Antalya'nın Alanya ilçesinde belediye ve ilçe müftülüğü, yerleşik yabancıları iftar programında buluşturdu.

Emine Özmüftüoğlu Camisi avlusundaki programa, Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, İlçe Emniyet Müdürü Murat Kenan Patat, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Engin Burak Mindivanlı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hüseyin Direk, İlçe Müftüsü İhsan İlhan, Alanya Yabancılar Meclisi Başkanı Abdullah Karaoğlu ile ilçede yaşayan yabancı uyruklular katıldı.

Alanya Belediye Başkanı Özçelik, yaptığı konuşmada, ilçede birçok milletten yabancının yaşadığını belirterek, "Biz bu misafirlerimize yeni Alanyalılar diyoruz. Böyle kutlu bir gecede onları ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk." dedi.

İlçe Müftüsü İlhan da yerleşik yabancılarla iftar yaparak ramazanın bereketi, merhameti ve şefkatini tüm insanlara ulaştırmayı amaçladıklarını söyledi.

İlhan, dünyada yaşanan kaos ve sıkıntılar karşısında bu iftarla güzel bir mesaj vermek istediklerini dile getirdi.

Gürcistan uyruklu Luiza Gigitashvili ise her sene kendileri için bu iftarın düzenlendiğini anlatarak, "Bizler de yerleşik yabancılar olarak bu programa katılıyoruz. İslam kültürüne çok saygı duyuyoruz. Alanya'nın bize verdiği sevgi, saygı ve güven için teşekkür ederim." ifadesini kullandı.