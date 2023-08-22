Alanya'da yayaya yol veren kamyonete otomobil çarptı: 2 yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesinde yayaya yol veren kamyonete otomobilin arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 sürücü yaralandı.

Kaza; Side Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Bayraklı kavşak istikametine seyir halindeki Mustafa Yılmaz'ın kullandığı 07 AIB 611 plakalı otomobil, bankaların bulunduğu bölgede yaya geçidinden geçen yayaya yol vermek için duran Hasan Araf idaresindeki 27 ACA 41 plakalı kapalı kasa kamyonete arkadan çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, her 2 aracın sürücüsü de yaralandı. Yaralılar sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA