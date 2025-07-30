Alanya'da Yaya Geçidinde Kaza: Litvanyalı Kadın Hayatını Kaybetti

Alanya'da Yaya Geçidinde Kaza: Litvanyalı Kadın Hayatını Kaybetti
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Antalya'nın Alanya ilçesinde, yaya geçidinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 35 yaşındaki Litvanyalı Dovile Luckovskyet hayatını kaybetti. Kaza, D-400 kara yolunda meydana geldi. Sürücü O.Ö. yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, yaya geçidinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Litvanyalı Dovile Luckovskyet (35), hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında, Konaklı Mahallesi D-400 kara yolu Mustafa Kemal Bulvarı mevkisinde meydana geldi. O.Ö. (25) yönetimindeki 07 CAH 738 plakalı otomobil, yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan Litvanya vatandaşı Dovile Luckovskyet'e çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dovile Luckovskyet olay yerinde yaşamını yitirirken, otomobilin sürücüsü O.Ö. ise sağlıkçılar tarafından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı. Dovile Luckovskyet'in cenazesi morga konuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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