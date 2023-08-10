Alanya'da Yaya Geçidinde Kaza: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesinde, yaya geçidinden geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Tevfik Genç (74) olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Mahmutlar Mahallesi D-400 karayolu Mehmet Çakır kavşağında dün saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Yaya geçidinden geçmeye çalışan Tevfik Genç'e, R.Ö. (29) yönetimindeki 07 UA 700 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle, Genç refüje savruldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Tevfik Genç'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Genç'in cansız bedeni, savcı ve jandarma incelemelerinin ardından Alanya Belediye Morgu'na gönderildi. Otomobil sürücüsü R.Ö. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.