Alanya'da yaşayan yabancılar iftar programında buluştu

Alanya Belediyesi ve ilçe müftülüğü, ilçede yerleşik yaşayan yabancılara iftar verdi.

Giritlioğlu Camisi avlusundaki iftara, Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, İlçe Müftüsü İhsan İlhan, Alanya Yabancılar Meclisi Başkanı Abdullah Karaoğlu ile ilçede yaşayan yabancılar katıldı.

Ürkmezer, iftarda yaptığı açıklamada, 130 farklı ülkeden insanların Alanya'da huzurlu bir şekilde yaşadığını, herkesin birbirine saygı duyduğunu belirtti.

Belediye başkanı Yücel ise farklı kültür, din ve milletten insanların Alanya'da barış ve huzur içerisinde yaşadığını kaydetti.

Gürcü Luiza Gigitashvili ise iftar programından dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Pandemiden dolayı uzun zamandır iftar yapamıyorduk. Alanya'da çok mutlu ve huzurlu şekilde yaşıyoruz. Allah dualarımızı kabul etsin. Buradan dünyaya barış mesajları gönderiyoruz." dedi.