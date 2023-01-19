Alanya'da yaraladığı annesini bıçakla kovaladığı iddia edilen saldırgan markette yakalandı Güncel Haberler Antalya'nın Alanya ilçesinde oğlu tarafından bıçaklandığı öne sürülen anne, hastanede tedavi altına alındı. Antalya'nın Alanya ilçesinde oğlu tarafından bıçaklandığı öne sürülen anne, hastanede tedavi altına alındı. Alınan bilgiye göre, Güllerpınarı Mahallesi Büyük Otel Sokak'taki bir dairede Ü.T, tartıştığı oğlu 25 yaşındaki İ.T. tarafından karnından bıçaklandı. Yaralı halde evden çıkarak kaçmaya çalışan kadını, oğlu bıçakla kovaladı. Aynı sokaktaki bir markete sığınan annesini tekrar bıçaklamak isteyen İ.T'ye o sırada markette bulunan izinli bir polis memuru müdahale etti. Etkisiz hale getirilen saldırgan, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. Karnından 2 bıçak darbesi alan kadın, 112 Acil Servis ekibince ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı. Kaynak: AA / Güncel Antalya Alanya Güncel Haberler

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