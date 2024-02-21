Alanya'da yapılan denetimlerde 385 araca 1 milyon 131 bin 798 lira ceza kesildi

Alanya Kaymakamlığı, emniyet ve jandarma ekiplerinin 2 günlük yaptığı denetimlerde, 385 araca toplam 1 milyon 131 bin 798 lira kesildiğini bildirdi.

Alanya Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, ilçe genelinde emniyet ve jandarma ekipleri tarafından denetlenen 1010 araçtan kuralları ihlal ettiği belirlenen 385'ine 1 milyon 131 bin 798 lira ceza kesildiği ifade edilirken, yakalanan bir motosiklet sürücüsünün üzerinden 14,10 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiği bildirildi.