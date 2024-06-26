Alanya'da yapılan asayiş uygulamasında 18 yabancı uyruklu hakkında işlem yapıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen asayiş uygulumasında 18 yabancı uyruklu hakkında işlem yapıldı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki hamam ve emlak şirketi 15 işletmede uygulama gerçekleştirdi.

Denetimlerde, Interpol tarafından 'dolandırıcılık' suçundan aranan 1 kişi gözaltına alınırken, 17 yabancı uyruklunun kaçak, 3 Türk vatandaşının sigortasız, 5 işletmenin de ruhsatsız olduğu tespit edildi.

Uygulama sonucunda yakalanan 18 yabancı uyruklu, Antalya İl Göç Geri Gönderim Merkezine teslim edildi.