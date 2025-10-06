Alanya'da Yangın: Yatalak Hasta Hayatını Kaybetti

Haberler

Alanya ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında 72 yaşındaki yatalak hasta Ali D. hayatını kaybetti, eşi Ayşe D. dumandan etkilendi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangında yatalak hasta olan Ali D. (72) hayatını kaybederken, eşi Ayşe D. ise dumandan etkilendi.

Güllerpınarı Mahallesi Harmandalı Sokak'taki 4 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairede dün saat 23.30 sıralarında yangın çıktı. Dairede yaşayan Ayşe D. çevredekilerin yardımıyla dışarı çıkartılırken, yatalak olan eşi Ali D. ise içeride mahsur kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın sonrası ekiplerin evdeki incelemesinde, Ali D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Dumandan etkilenen Ayşe D. ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Ayşe D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından Ali D.'nin cenazesi Alanya Belediyesi morguna götürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
