Alanya'da Yangın: Evde Hasar Oluştu

Alanya'da Yangın: Evde Hasar Oluştu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde, inşaat halindeki bir evin depo olarak kullanılan bodrum katında unutulan ateş yüzünden yangın çıktı. Olay yerine jandarma ve polis ekipleri sevk edilirken, itfaiye yangına müdahale etti ve evde hasar oluştu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara yol açtı.

Büyükhasbahçe Mahallesi'nde, 2 katlı inşaat halindeki müstakil evin depo olarak kullanılan bodrum katında, ekmek yapmak için yakılan ateşin unutulması sonucu yangın çıktı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel
Demir Ege Tıknaz A Milli Takım'dan davet aldı

Performansıyla Avrupa'ya damga vuran genç yıldızımız A Milli Takım'da
Hakime söylediği sözler pahalıya patladı! Deniz Akkaya'ya hapis cezası

Hakime söylediği sözler pahalıya patladı! Deniz Akkaya'ya hapis cezası
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamu malına el uzatmak en büyük günah

Erdoğan "En büyük günah" deyip resti çekti: Asla kabul edilemez
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
İnfaz düzenlemesinin detayları! 50 bin kişi tahliye edilecek, işte af gelecek suçlar

İnfaz düzenlemesinin detayları! 50 bin kişiye tahliye
Sergen Yalçın Galatasaray'ın Yenikapı'daki organizasyonunu eleştirdi: Geçmiş olsun ona

Galatasaray'ın Yenikapı'daki organizasyonunu eleştirdi: Geçmiş olsun
Esad rejiminin işkencecisi Fahad A, Almanya'da gözaltına alındı

Esad'ın işkencecisi o ülkede ortaya çıktı! Kıskıvrak yakalandı
'Gazze kasabı' Netanyahu tartışmalı tünelin içinden görüntü paylaştı

'Gazze kasabı' tartışmalı tünelin içinden görüntü paylaştı
5 milyon kişiye tapu verilecek! İşte 2B düzenlemesinden en çok yararlanacak 9 ilimiz

İşte 2B düzenlemesinden en çok yararlanacak 9 ilimiz
Rusya'dan gözdağı gibi tatbikat! Baltık Denizi'nde sular ısınıyor

Baltık Denizi'nde sular ısınıyor! Rusya'dan gözdağı gibi hamle
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.