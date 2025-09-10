Alanya'da Yangın: Çalılık Alan ve Seralar Zarar Gördü

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde çalılık alanda başlayan yangın yakındaki 2 seraya da sıçradı. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 2 dönüm çalılık alan ile 2 sera zarar gördü.

Yangın, bu sabah Payallar Mahallesi'ndeki çalılık alanda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyüp, yakındaki 2 seraya da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ve jandarma sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, 2 dönüm çalılık alan ile 2 serada hasar oluştu.

Haber- Kamera: Alkın BİRİCİK/ALANYA,