Alanya'da Yangın: Çalılık Alan ve Seralar Zarar Gördü

Alanya'da çalılık alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle yakındaki 2 seraya sıçradı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü, 2 dönüm çalılık alan ile 2 serada hasar oluştu.

Yangın, bu sabah Payallar Mahallesi'ndeki çalılık alanda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyüp, yakındaki 2 seraya da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ve jandarma sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, 2 dönüm çalılık alan ile 2 serada hasar oluştu.

Haber- Kamera: Alkın BİRİCİK/ALANYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
