Haberler

Alanya'da Yangın: 400 Hektar Alan Zarar Gördü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde 18 Eylül'de başlayan orman yangını, 400 hektar ziraat alanı ve ormanlık alanın zarar görmesine sebep oldu. Yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı.

400 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ

Antalya'nın Alanya ilçesinde 18 Eylül'de saat 23.00 sıralarında Aliefendi'de çıkıp, İspatlı ve Kargıcak mahallelerine sıçrayan yangın, bugün saat 16.30 sıralarında tamamen kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarına başlandı. 41'inci saatte kontrol altına alınan yangında yaklaşık 400 hektar ziraat alanı ile orman zarar gördü. Ayrıca inşaat halindeki 2 villa, 1 bahçe evi ve 1 araçta hasar oluştu. Bölgeden tahliye edilen vatandaşlar da konutlarına dönmeye başladı. Yaylakonak'ta dün akşam saatlerinde çıkıp, Şıhlar ve Kocaoğlanlı mahallelerine de sıçrayan orman yangınına müdahale ise sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bir yayınevi, sorularına koyduğu banknotlardaki Atatürk resmini sansürledi

Atatürk'e tahammül edemeyen biri daha! Tepkiler çığ gibi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yargıtay'dan emsal karar: Pandemi dönemindeki zorunlu ücretsiz izinler kıdem tazminatına sayılacak

Yargıtay'dan ezber bozan kıdem tazminatı ve yıllık izin kararı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.