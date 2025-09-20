Alanya'da Yangın: 400 Hektar Alan Zarar Gördü

400 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ

Antalya'nın Alanya ilçesinde 18 Eylül'de saat 23.00 sıralarında Aliefendi'de çıkıp, İspatlı ve Kargıcak mahallelerine sıçrayan yangın, bugün saat 16.30 sıralarında tamamen kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarına başlandı. 41'inci saatte kontrol altına alınan yangında yaklaşık 400 hektar ziraat alanı ile orman zarar gördü. Ayrıca inşaat halindeki 2 villa, 1 bahçe evi ve 1 araçta hasar oluştu. Bölgeden tahliye edilen vatandaşlar da konutlarına dönmeye başladı. Yaylakonak'ta dün akşam saatlerinde çıkıp, Şıhlar ve Kocaoğlanlı mahallelerine de sıçrayan orman yangınına müdahale ise sürüyor.