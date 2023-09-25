Alanya'da Yamaç Paraşütü Kazası: 1 Turist Hayatını Kaybetti

Alanya'nın Dinek Mahallesi'nde meydana gelen yamaç paraşütü kazasında bir turist hayatını kaybetti, paraşüt pilotu ise ağır yaralandı. Emekli polis memuru olan pilot ile Belarus uyruklu kadın tandem uçuşu yaparken paraşütleri irtifa kaybederek ağaçlık alana düştü. Kazada kadın hayatını kaybederken, pilot ise hastanede tedavi altına alındı.

Alanya'nın meydana gelen yamaç paraşütü kazasında 1 turist hayatını kaybetti, paraşüt pilotu ise ağır yaralandı.

Olay, Dinek Mahallesi'nde bulunan 800 metrelik Yassıtepe'de meydana geldi. Yamaç paraşütü pilotu olan emekli polis memuru A.Ş., Belarus uyruklu Darya Zayats (27) isimli kadın ile yamaç paraşütüyle tandem uçuşu yapmak için atlayış yaptı. Havada süzülen paraşütçüler, bir süre sonra irtifa kaybederek ağaçlık alana düştü. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipler sevk edildi. Bölgeye inen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Zayats'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan tandem pilotu da itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldıktan sonra hastanede tedavi altına alındı. Belaruslu kadının cansız bedeni incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA