Alanya'da yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Haberler

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Alanya'da yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı

AA - Mustafa Kurt - Güncel
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Antalya'nın Alanya ilçesinde hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kızılcaşehir Mahallesi'nde bir sitede elektrik ve su sayaçlarının sigortalarının çalınması üzerine Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler çalışma başlattı.

Ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarına inceleyerek kimliği belirledikleri hırsızlık şüphelisi C.D'yi (33) Kızılcaşehir Mahallesi ormanlık alanında yakaladı.

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Alanya'da yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Alanya'da yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı

AA / Mustafa Kurt - Güncel

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