Alanya'da Yabancı Uyruklu Yaşlı Adam Evinde Ölü Bulundu
Antalya'nın Alanya ilçesinde Sırbistan vatandaşı 74 yaşındaki Caslav Flipovic, evinde hareketsiz halde bulundu. Komşuları tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ölümünün şüpheli olduğu belirtiliyor.
Antalya'nın Alanya ilçesinde yerleşik yaşayan yabancı uyruklu bir kişi evinde ölü bulundu.
Oba Mahallesi'nde ikamet eden Sırbistan vatandaşı Caslav Flipovic'ten (74) haber alamayan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Eve giren ekipler, Flipovic'i odada hareketsiz buldu.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Flipovic'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
Ölümü şüpheli bulunan yerleşik yabancının cenazesi, adli tabip ve polis ekibinin incelemesinin ardından otopsi için Alanya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.