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Alanya'da Vinç Operatörü Dere Yatağında Ölü Bulundu

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Antalya'nın Alanya ilçesinde, vinç operatörü çalıştığı dere yatağında ölü bulundu.

Paşaköy Mahallesi'ndeki dere yatağında çalışan vinç operatörü Mustafa Öztürk'ü hareketsiz halde gören arkadaşı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibi, Öztürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Hipertansiyon hastası olduğu ve tansiyon ilaçları kullandığı öğrenilen Öztürk'ün cenazesi Alanya Belediyesi morguna gönderildi.

Jandarmanın olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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