Alanya'da Villalara Yakın Ağaçlık Alanda Yangın Söndürüldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde, villalar bölgesine yakın ağaçlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve yerel halkın desteğiyle söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Sugözü Mahallesi Kocahasanlı mevkisinde, villalara yakın bölgede bulunan ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bir helikopterin havadan, arazöz ve itfaiye araçlarının da karadan müdahalesiyle yangın villalara sıçramadan söndürüldü.

Söndürme çalışmalarına mahalle sakinleri de destek verdi.

Ekipler, yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışması yaptı.

