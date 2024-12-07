Alanya'da Uyuşturucu ve Silah Kaçakçılığı Operasyonu

Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ve silah kaçakçılığına yönelik 11 adrese operasyon yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Jandarma Suç Araştırma Timi, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda, 14 tabanca, 14 av tüfeği, bir uzun namlulu tüfek, 421 fişek, 18 şarjör ve 36 uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan şüpheliler hakkında da adli işlem başlatıldı.