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Alanya'da Uyuşturucu ve Silah Kaçakçılığı Operasyonu

Alanya'da Uyuşturucu ve Silah Kaçakçılığı Operasyonu
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Antalya'nın Alanya ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, 11 adrese baskın düzenlendi. Ele geçirilenler arasında 14 tabanca, 14 av tüfeği, bir uzun namlulu tüfek ve 36 uyuşturucu kullanım aparatı bulunuyor. Operasyonda yakalanan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ve silah kaçakçılığına yönelik 11 adrese operasyon yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Jandarma Suç Araştırma Timi, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda, 14 tabanca, 14 av tüfeği, bir uzun namlulu tüfek, 421 fişek, 18 şarjör ve 36 uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan şüpheliler hakkında da adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel
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