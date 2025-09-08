Alanya'da Uyuşturucu Ticareti Suçundan Aranan Firari Hükümlü Yakalandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekipleri, uyuşturucu ticareti suçundan aranan S.K'yı yakaladı. Hakkında 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü, karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek cezaevine gönderildi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde "uyuşturucu ticareti" suçundan aranan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, hakkında "uyuşturucu ticareti" suçundan aranan firari hükümlü S.K'nın (30) yakalanması için teknik takip gerçekleştirdi.
Çalışmada, hakkından 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü, yakalandı.
Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel