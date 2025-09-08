Haberler

Alanya'da Uyuşturucu Ticareti Suçundan Aranan Firari Hükümlü Yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekipleri, uyuşturucu ticareti suçundan aranan S.K'yı yakaladı. Hakkında 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü, karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek cezaevine gönderildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, hakkında "uyuşturucu ticareti" suçundan aranan firari hükümlü S.K'nın (30) yakalanması için teknik takip gerçekleştirdi.

Çalışmada, hakkından 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü, yakalandı.

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel
