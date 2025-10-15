Alanya'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 2 Tutuklama
Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. 5 kilo 150 gram uyuşturucu madde ve diğer malzemeler ele geçirildi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konaklı Mahallesi'ndeki bir adreste uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 5 kilo 150 gram uyuşturucu, 2 hassas terazi, 3 makas ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 17 bin lira ele geçirildi.
Operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.