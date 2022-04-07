Alanya'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Alanya'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı

AA - Mustafa Kurt - Güncel
 - Güncelleme:
Alanya'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

ALANYA, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda Toslak Mahallesi'nde bulunan bir adrese düzenlenen operasyonda 3 kök Hint keneviri, 750 gram kubar esrar ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheli K.B'ye, uyuşturucu bulundurma ve kullanmadan adli işlem yapıldı.

AA / Mustafa Kurt - Güncel

Uyuşturucu Ticareti, Uyuşturucu, Antalya, Alanya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title