Alanya'da Uyuşturucu Operasyonunda 9 Tutuklama

Antalya'nın Alanya ilçesinde polis ve jandarmanın farklı adres ve zamanlarda gerçekleştirdiği operasyonlarda gözaltına alınan 107 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçede 16 Şubat-26 Mart 2024 tarihlerinde emniyet ve jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 107 şüpheli yakalandı.

Şahısların üst araması ve adreslerinde yapılan aramalarda 9 kilo 16 gram uyuşturucu, 486 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklanırken, 98'i adli kontrol şartıyla serbest kaldı.