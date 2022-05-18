Alanya'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı - Haberler

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışma kapsamında bir araçta ve evde uyuşturucu madde bulunduğuna yönelik çalışma başlattı.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki adreste ve otomobilde yapılan aramalarda 159,27 gram metamfetamin, 13,63 gram esrar, 17 kök Hint keneviri ve bir adet hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan H.Y.A. ve H.K'nın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.