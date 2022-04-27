Alanya'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
AA - Mustafa Kurt - Güncel
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Alanya ilçesinde evde uyuşturucu yetiştirdikleri gerekçesiyle 2 kişi gözaltına alındı.
HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Alanya ilçesinde evde uyuşturucu yetiştirdikleri gerekçesiyle 2 kişi gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir adreste uyuşturucu imal edildiği bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, belirlenen adrese düzenlenen operasyonda saksı içerisinde 5 kök Hint keneviri ve 414 gram kubar esrar ele geçirdi.
Gözaltına alınan H.H. savcılıkça serbest kalırken adliyeye sevk edilen M.F. çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
AA / Mustafa Kurt - Güncel