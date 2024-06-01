Alanya'da Uyuşturucu Operasyonunda 13 Tutuklama
Antalya'nın Alanya ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 109 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda 3 kilo 167 gram uyuşturucu ve 508 sentetik hap ele geçirildi. Tutuklanan şüpheli sayısı ise 13 oldu.
Antalya'nın Alanya ilçesinde, polis ve jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 109 şüpheliden 13'ü tutuklandı.
Alanya Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, ilçede 1-30 Mayıs'ta emniyet ve jandarma ekiplerince gerçekleşen operasyonlarda 3 kilo 167 gram uyuşturucu ve 508 sentetik hap ele geçirildi.
Operasyonlarda 109 şüpheli yakalanırken, 13'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 96'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.