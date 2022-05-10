Alanya'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı
AA - Mustafa Kurt - Güncel
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Antalya'nın Alanya ilçesinde evde uyuşturucu yetiştirdiği öne sürülen 1 kişi gözaltına alındı.
ALANYA, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde evde uyuşturucu yetiştirdiği öne sürülen 1 kişi gözaltına alındı.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İncekum Mahallesi'ndeki adreste uyuşturucu madde imal edildiğine yönelik bilgi alan Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı.
Ekipler, belirlenen adrese düzenlenen operasyonda saksı içerisinde 9 kök Hint keneviri ele geçirdi.
Olayla ilgili gözaltına alınan S.Y'nin karakoldaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
AA / Mustafa Kurt - Güncel