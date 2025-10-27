Alanya'da Uyuşturucu Operasyonu: 800 Gram Kubar Esrar Ele Geçirildi
Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonda 800 gram kubar esrar ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalar gerçekleştirdi.
Bu kapsamda Alanya ilçesinde A.B'ye ait adrese yapılan baskında 800 gram kubar esrar ele geçirildi.
Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.
Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Güncel