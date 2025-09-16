Haberler

Alanya'da Uyuşturucu Operasyonu: 530 Gram Kokain Ele Geçirildi

Alanya'da Uyuşturucu Operasyonu: 530 Gram Kokain Ele Geçirildi
Antalya'nın Alanya ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı ve 530 gram kokain ele geçirildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda 530 gram kokain ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Fatih Hepokur - Güncel
