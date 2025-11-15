Alanya'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Zanlı Gözaltında

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Çalışmalar kapsamında, Alanya ilçesinde 5 ayrı evde düzenlenen operasyonda 25 kilo sentetik uyuşturucu, 500 gram esrar, 126 uyuşturucu hap, hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca, tabancalara ait 2 şarjör ve 183 mermi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.