Alanya'da Uyuşturucu Operasyonu: 453 Sentetik Hap ve Metamfetamin Ele Geçirildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonda 453 sentetik hap, bir miktar metamfetamin ve kubar esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalar gerçekleştirdi.

Bu kapsamda Alanya ilçesinde belirlenen adrese yapılan baskında 453 sentetik hap, bir miktar metamfetamin ve kubar esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.