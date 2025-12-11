Alanya'da esrar ve sentetik hap ele geçirildi
Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 350 gram kubar esrar ve 53 sentetik hap ele geçirildi. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı doğrultusunda İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirdi.
İlçede R.H'nin kaldığı otelde yapılan aramalarda 350 gram kubar esrar ve 53 sentetik hap ele geçirildi.
Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Güncel