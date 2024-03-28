Alanya'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekiplerinin şüphe üzerine arama yaptıkları otomobilde uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan araçtaki 2 şüpheli tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı Konaklı Jandarma Karakolu ekipleri, Konaklı Mahallesi'nde içinde 2 kişinin bulunduğu otomobilde şüphe üzerine arama yaptı.
Aramada 142 gram sentetik uyuşturucu, 3 uyuşturucu hap, 1 tabanca ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Araçtaki şüpheliler M.Y. (44) ve R.K. (34) gözaltına alındı.
Karakoldaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar sulh ceza hakimliğince tutuklandı.