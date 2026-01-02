Haberler

Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

Güncelleme:
Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda İ.A. ve M.G. isimli 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu, hassas terazi, tabanca ve diğer yasadışı unsurlar ele geçirildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla ilçede uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışma yürütüldü.

Ekiplerin yaptığı çalışmada bir adrese düzenlenen operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu, hassas terazi, tabanca, ziynet eşyası, avukat kimliği, nakit para ve döviz ele geçirildi.

Operasyon kapsamında İ.A. ve M.G. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Gülsem Adam - Güncel
