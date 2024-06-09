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Alanya'da Uyuşturucu Operasyonu: 12 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Alanya'da uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretini önlemek amacıyla çok sayıda mahallede eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda bir miktar uyuşturucu, hassas terazi, 6 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik Alanya'da çok sayıda mahallede eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı 43 ekip, 530 personel, 2 özel harekat unsuru ve 4 narkotik madde arama köpeğinin katıldığı operasyonda, belirlenen 15 adrese baskın yapıldı.

Havadan da denetimlerin sağlandığı operasyonda, bir miktar uyuşturucu, hassas terazi, 6 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Uyuşturucu Ticareti Operasyon Antalya Alanya Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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