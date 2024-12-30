Alanya'da Usulsüz Çakar Kullanan Sürücüye 96 Bin Lira Ceza
Antalya'nın Alanya ilçesinde, çakar tertibatı bulunan pikabın sürücüsüne yetkisiz çakar kullanmaktan 96 bin lira ceza kesildi. Sürücünün ehliyetine 30 gün el konulurken, araç da 30 gün trafikten men edildi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde çakar tertibatı bulunan pikabın sürücüsüne 96 bin lira ceza uygulandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafik uygulamasında çakar kullanan pikabı durdurdu.
Çakar lambanın usulsüz olduğunu belirleyen ekipler, sürücüye "yetkisiz çakar kullanmaktan" 96 bin lira idari para cezası verdi.
Sürücünün ehliyetine 30 gün süreyle el konuldu, araç ise 30 gün trafikten men edildi.