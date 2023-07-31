Alanya'da Üreticiler Tropikal Meyveleri Sıcaktan Koruma Yöntemleri Uyguluyor

Alanya'da çiftçiler, tropikal meyveleri sıcak havanın etkisinden korumak için özel yöntemler kullanıyor. Sera ve bahçelerdeki muz, avokado, yenidünya, mango, papaya gibi meyveler sulama sayısının artırılması, gölge tozu ve üst örtü uygulaması, kil ve kalsiyum desteği ile sıcaktan korunmaya çalışılıyor. Bu önlemlerle üretimdeki kaybın yüzde 30 engellenebiliyor.

Antalya'nın Alanya ilçesinde üreticiler, sera ve bahçelerindeki tropikal meyveleri, bir takım özel yöntemlerle sıcak havanın etkisinden korumaya çalışıyor.

Muz, avokado, yenidünya, mango, papaya, pitaya (ejder meyvesi) gibi tropikal meyveler, zaman zaman mevsim normallerinin üzerine çıkan hava sıcaklığından olumsuz etkileniyor.

Tropikal meyve üretiminin önemli bir kısmının yapıldığı ilçedeki çiftçiler sulama sayısını artırarak, seralara "gölge tozu" ve "üst örtü" uygulaması yaparak ve bitkilere kil ile kalsiyum desteği vererek ağaçlar ile ürünlerini sıcaktan korumaya çalışıyor.

Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, AA muhabirine, "yüzyılın sıcağı" diye adlandırılan sıcakların, nem oranını yüzde 10-15'lere düşürdüğünü, bu durumun tropikal meyve sera ve bahçelerine zarar verdiğini söyledi.

Açık alanda yetişen tropikal meyvelerin sıcaktan daha fazla etkilendiğini anlatan Göktepe, "Sıcak havalar özellikle avokadonun meyve dönemine denk gelmesi nedeniyle üretimde ciddi bir kayba neden oluyor. Şu anda bu sıcak havalar bazı avokado bahçelerine oldukça zarar vermiş durumda. Mahsulün yarısı ağaçlardan kendiliğinden yere dökülüyor." dedi.

Bu konuda üreticilere uyarılarda bulunduklarını ifade eden Göktepe, alınacak önlemlerle sıcaklıkların vereceği hasarın en aza düşürülebileceğini dile getirdi.

Göktepe, önlemlerin seralarda daha kolay alındığını vurgulayarak, "Açık alanda yetişen avokadolar iki güne bir sulanmalı. Yapraklarda ve meyvede yanmanın azaltılması ve meyvenin nispeten dökülmesini önlemek için kil uygulaması yapılmalı. Dönem dönem de bitkilere kalsiyum uygulamasını tavsiye ediyoruz. Bu da meyvenin dökülmesini önlüyor ve daha kaliteli olmasını sağlıyor." diye konuştu.

"Uygulamalarla üretimdeki kaybı yüzde 30 engelleyebiliyoruz"

Seralarda nem oranının yüksek tutulması gerektiğine dikkati çeken Göktepe, bunun için de çeşitli sistemler uygulanmasını gerektiğini ifade etti.

Sıcağın etkisini azaltmak için seralarda damlama ve yağmurlama sulama yöntemlerinin birlikte yapılması gerektiğine işaret eden Göktepe, şöyle devam etti:

"Ayrıca 'gölge tozu' dediğimiz kireç uygulamasıyla güneş ışınlarının sera içlerine daha az girmesini sağlıyoruz. Bu uygulamada sera naylonlarının üzeri dıştan sıvı kireç püskürtülüyor. Böylelikle sera naylonu komple bembeyaz kireçle kaplanıyor. Bunun yanında sera üst örtüleriyle de sıcaklığın etkisini düşürebiliyoruz. Tüm bunların yanında açık alandaki bahçelere uygulanan kil ve kalsiyum uygulamasını da seradaki ürüne yapabiliyoruz. Bu uygulamalarla üretimdeki kaybı yüzde 30 engelleyebiliyoruz."

Bu uygulamaların üretici ve ülke ekonomisine katkı sağlayacağını dile getiren Göktepe, çiftçilere her konuda yardıma hazır olduklarını söyledi.

Göktepe, ilçede örtü altında 12 bin dekarda muz, 2 bin dekarda mango, 3 bin dekarda pitaya ve 1500 dekarda da papaya üretiminin yapıldığını kaydetti.

-"Meyveler olgunlaşmadan siyaha dönüşüyor ve dökülüyor"

Tropikal meyve üreticisi Bilal Öztürk ise son senelerin en sıcak yazının, beş yıl önce kurduğu avokado bahçesini olumsuz etkilediğini anlattı.

Öztürk, "Meyveler olgunlaşmadan siyaha dönüşüyor ve dökülüyor. Çok sıcak geçen şu günlerde bu süreci, yaprak koruma ilaçları kullanarak ve sulamayı sıklaştırarak atlatmaya çalışıyoruz." dedi.

Üretici Arif Akay ise kurak havalar için serinleme fıskiyeleri kurduklarını, sera naylonlarına da "gölge tozu" attıklarını belirtti.

Açıktaki avokadoları "gölgeleme tülleri" ile çevreleyerek, yapraklarına "gölgeleme tozu" attığını anlatan Akay, "Daha önceleri bu kadar sulama yapmıyorduk. Hava sıcaklıkları son günlerde poyraz estiği için içeriyi kurutuyor. Bizler de fıskiye ve damlama sulama sistemi yardımıyla içeriyi serinletiyoruz. Bunlar sıcaklığı düşürüyor. Bu uygulamalarla seranın içerisini 15-20 dereceye kadar düşürebiliyoruz." diye konuştu.