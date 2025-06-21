Alanya'da Umuma Açık İşletmelere Denetim

Antalya'nın Alanya ilçesinde polis ekipleri, umuma açık işletme ve alkollü eğlence mekanlarında denetim gerçekleştirdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, polis ve zabıta ekipleri 152 personel ile huzur ve güven ortamının korunması amacıyla Barlar Sokağı ve çevresindeki iş yerlerinde uygulama yaptı.

Denetimlerde, 34 umuma açık işletme ve alkollü eğlence mekanı kontrol edildi.

Uygulamada, yetki belgesi eksikliği ve ruhsat faaliyetlerinin yetkisi dışında personel çalıştırmak, ruhsatsız canlı müzik yapan işletmelere idari işlem yapıldı.

Öte yandan denetimde yapılan trafik uygulamasında kontrol edilen 105 araçtan kurallara uymayan 45 araç sürücüsüne 205 bin 175 lira para cezası uygulanırken, 4 araç ise trafikten men edildi.