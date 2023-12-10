Alanya'da Uluslararası Yeni Yıl Pazarı Yoğun İlgi Gördü

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Uluslararası Yeni Yıl Pazarı kuruldu. Birçok ülkenin stant açtığı pazar yoğun ilgi gördü.

Alanya Belediyesi ve Yabancılar Meclisi'nin 2009 yılından bu yana sürdürdüğü Alanya Uluslararası Yeni Yıl Pazarı, belediye binası arkasında bulunan alanda yerli ve yabancılara kapılarını açtı. Farklı ülkelerden dernekler, açtıkları stantlarda yöresel kıyafetler, içecekler, yiyecekler ve el işi ürünlerinin satışını yaptı. Müzik dinletileri ve gösterilerle renkli görüntülerin yaşandığı pazara gelenler 14 metrelik ışıklandırılmış Noel ağacı önünde fotoğraf çektirdi.

'127 FARKLI MİLLETLE GÜVEN İÇİNDE YAŞIYORUZ'

Alanya Belediyesi Yabancılar Meclisi Başkanı Abdullah Karaoğlu, 13'üncü Alanya Uluslararası Yeni Yıl Pazarı'ndan elde edilen gelirin engellilere bağışlanacağını belirtirken, Alanya'nın dünya için bir güven adası olduğunu vurguladı. Karaoğlu, "Alanya Uluslararası Yeni Yıl Pazarı kapılarını açtı. Biz artık yeni Alanyalılar ve eski Alanyalılarla beraber bu festivali düzenliyoruz. Bu festivalden elde edilen gelirler ise Alanya'da yaşayan engelli vatandaşlarımızın engelsiz yaşamaları için katkımız oluyor. Dünyada herkes savaş halinde ancak Alanya'da 127 farklı milletten insan güven içinde yaşıyor. Bu Alanya modeli dünyaya örnek bir model. Bunu bütün dünyanın kabul etmesini istiyoruz" dedi.

'HER MİLLETTEN ARKADAŞIMIZ VAR'

Alanya Kazakistan Kültür ve Eğitim Derneği Başkanı Aygül Davutbayeva da 13'üncü Alanya Uluslararası Yeni Yıl Pazarı'nda farklı kültürlerin bir araya geldiğini kaydederek, "Çok güzel bir gün geçiriyoruz. Biz 3 senedir burada stant kuruyoruz. O kadar memnunuz ki müzik koyup eğleniyoruz. Her milletten arkadaşımız var çok memnunuz" diye konuştu. (DHA)