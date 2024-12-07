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Alanya'da Uluslararası Yeni Yıl Pazarı Coşkusu

Alanya'da Uluslararası Yeni Yıl Pazarı Coşkusu
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Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen '14. Uluslararası Alanya Yeni Yıl Pazarı' etkinliğinde, yerleşik yabancılar kültürlerini sergileyerek, engellilere yardım amacıyla gelir elde etti.

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan yerleşik yabancılar, "14. Uluslararası Alanya Yeni Yıl Pazarı"nı kurdu.

Alanya Belediyesi Yabancılar Meclisince, belediye binasının yanında gerçekleştirilen etkinlikte, ilçede faaliyet gösteren farklı ülkelerden dernekler, kültürlerine özgü kıyafet, içecek, yiyecek, el işi ürünler ve hediyelik eşyaları sergileyip, satışa sundu.

Müzik dinletisi ve gösterilerin yapıldığı pazarda, yerli ve yabancılar, ışıklandırılan 14 metrelik Noel ağacının önünde fotoğraf çektirdi.

Alanya Belediyesi Yabancılar Meclisi Başkanı Abdullah Karaoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, stantlardan elde edilen gelirin engellilere bağışlanacağını söyledi.

Pazarın ilgi gördüğünü ifade eden Karaoğlu, "Dünyada herkes savaş halinde ancak Alanya'da 133 farklı milletten insanlar güven içerisinde yaşıyor. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir birliktelik yok." dedi.

Türk Alman Dostluk Derneği Başkan Yardımcısı Fatma Özsüer ise fuarda Türk insanının hoşgörüsünü sergilediklerini belirterek, "2025 yılında tüm dünyada barış temenni ediyoruz." diye konuştu.

Pazar, yarın akşam sona erecek.

Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel
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