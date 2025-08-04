Alanya'da Ukraynalı Turist Boğulmaktan Kurtarıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren Ukraynalı turist, amatör balıkçılar tarafından kurtarıldı.

Damlataş Mahallesi açıklarında tekneyle açılan 5 amatör balıkçı, suda çırpındığını gördükleri kişiye yaklaşarak, tekneye çıkardı.

Ukraynalı olduğu öğrenilen turisti kıyıya götüren balıkçılar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

Sağlık ekibince yapılan kontrolde durumunun iyi olduğu belirlenen turist, balıkçılar tarafından oteline bırakıldı.

Öte yandan turistin kurtarılma anı balıkçılar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüde turistin boğulma tehlikesi geçirmesi ve tekneye çıkarılması yer alıyor.