Alanya'da Ukraynalı Kadına Saldırı: Şüpheli Yakalandı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, kaldırımda yürüyen Ukraynalı A.H. adlı kadına yumruk atıp, kesici aletle yaralayan A.T., polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

Olay, 12 Kasım'da saat 19.30 sıralarında, Cikcilli Mahallesi'nde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen Ukraynalı A.H., karşısından gelen erkek tarafından yumruklanarak yere düşürüldü ve ardından kesici aletle yaralandı. Şüpheli kaçtı. İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı kadını hastaneye götürdü. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayın ardından Alanya Emniyet Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, geniş çaplı çalışma başlattı ve şüphelinin A.T. olduğu belirlendi. Polis, şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı. Antalya Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, olayla ilgili adli tahkikatın devam ettiği belirtildi.