Alanya'da Ukrayna turisti otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Ukraynalı turist Pavlo Horbachov'a çarptı. Kazada Horbachov hayatını kaybetti. Sürücü gözaltına alındı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobilin çarptığı Ukrayna turist hayatını kaybetti.
H.G'nin (53) kullandığı 07 ZCG 55 plakalı otomobil, Avsallar Mahallesi D-400 kara yolunda yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Ukraynalı turist Pavlo Horbachov'a (66) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yapılan incelemede Horbachov'un yaşamını yitirdiği belirlendi.
Sürücü H.G, gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Güncel