Alanya'da Uçurumdan Düşen Yabancı Uyruklu İki Kişi Kurtarıldı
Antalya'nın Alanya ilçesinde yürüyüş yapan yabancı uyruklu iki kişi, dim çayı mevkiinde uçurumdan düşerek mahsur kaldı. Ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldılar.
ANTALYA'nın Alanya ilçesi Dim Çayı mevkiinde uçurumdan düşerek mahsur kalan yabancı uyruklu 2 kişi, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.
Olay saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Alanya İlçesi Dim Çayı mevkiinde yürüyüş yapan yabancı uyruklu 2 kişinin uçurumdan düşerek mahsur kaldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı. Olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı 2 kişi, ekipler tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Haber- Kamera: Adem AKALAN/ANTALYA, -
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel