Haberler

Alanya'da Uçurumdan Düşen Yabancı Uyruklu İki Kişi Kurtarıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde yürüyüş yapan yabancı uyruklu iki kişi, dim çayı mevkiinde uçurumdan düşerek mahsur kaldı. Ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldılar.

ANTALYA'nın Alanya ilçesi Dim Çayı mevkiinde uçurumdan düşerek mahsur kalan yabancı uyruklu 2 kişi, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Alanya İlçesi Dim Çayı mevkiinde yürüyüş yapan yabancı uyruklu 2 kişinin uçurumdan düşerek mahsur kaldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı. Olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı 2 kişi, ekipler tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Haber- Kamera: Adem AKALAN/ANTALYA, -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İşte bahis oynayan 102 futbolcunun cezası! Listede Galatasaray'ın 2 yıldızı da var

Bahis oynayan 102 futbolcunun cezası! Listede GS'nin 2 yıldızı da var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kumpir ve midye faciası: 6 yaşındaki Kadir ile 3 yaşındaki Masal artık hayatta değil

Yedikleri kumpir ve midye, 2 çocuğu hayattan kopardı
Bahis cezası alan Eren Elmalı'nın forma giyemeyeceği dev maçlar belli oldu

Bahis cezası alan Eren'in kaçıracağı dev maçlar
İlkay hakkında sürpriz iddia! Ayrılığı duyurdular

İlkay hakkında sürpriz iddia! Ayrılığı duyurdular
Eşi ve 2 çocuğunu katleden polisten dikkat çeken hareket

Eşi ve 2 çocuğunu katleden polisten dikkat çeken hareket
Kumpir ve midye faciası: 6 yaşındaki Kadir ile 3 yaşındaki Masal artık hayatta değil

Yedikleri kumpir ve midye, 2 çocuğu hayattan kopardı
Ölümden dönen Özgü Namal yaşananları anlattı: 10-15 dakika nefes alamadım

Ölümden dönen Özgü Namal yaşananları anlattı
Kaldırımda yürüyen kadını darbedip, kesici aletle yaraladı

Kaldırımda yürüyen kadın kabusu yaşadı
Dans müziğine dayanamayan kadın, şoförü maket bıçağı ile tehdit etti

Dans müziğine dayanamayan kadın, şoförü maket bıçağı ile tehdit etti
Google'da bile çıkmıyor! 35 yıldır arayanlar var, 2 arkadaş 'bulunmaz' denileni de buldu

35 yıldır arayanlar var! 2 arkadaş "bulunmaz" denileni de buldu
İstanbul'da korkutan deprem

Türkiye beşik gibi sallanıyor! Depremin merkez üssü bu kez İstanbul
10 Kasım'da sirenler çalarken halay çeken işçiler gözaltına mı alındı?

10 Kasım'da saat 9'u 5 geçe halay çeken işçilerle ilgili bomba iddia
Torpil küçük çocuğun gözünü kör etti, babası kahreden gerçeği açıkladı

Torpil küçük çocuğu kör etti, babası kahreden gerçeği açıkladı
TOKİ kampanyasına başvuranların beklediği haber geldi

TOKİ kampanyasına başvuranların beklediği haber geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.