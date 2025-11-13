Alanya'da Uçurumdan Düşen Yabancı Uyruklu İki Kişi Kurtarıldı

ANTALYA'nın Alanya ilçesi Dim Çayı mevkiinde uçurumdan düşerek mahsur kalan yabancı uyruklu 2 kişi, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Alanya İlçesi Dim Çayı mevkiinde yürüyüş yapan yabancı uyruklu 2 kişinin uçurumdan düşerek mahsur kaldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı. Olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı 2 kişi, ekipler tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Haber- Kamera: Adem AKALAN/ANTALYA, -