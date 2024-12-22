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Alanya'da Uçuruma Yuvarlanan Kamyonette 9 Yaşındaki Kız Çocuğu Hayatını Kaybetti

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Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen kazada, uçuruma yuvarlanan kamyonetteki 9 yaşındaki İrem hayatını kaybederken, babası İbrahim Alanay ağır yaralandı. Oğul Ömer ise kazayı yara almadan atlattı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde uçuruma yuvarlanan kamyonetteki 9 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti, babası ağır yaralandı.

İbrahim Alanay (34) yönetimindeki 07 BGD 342 plakalı kamyonet, Uzunöz Mahallesi Kuzyaka köy yolunda yaklaşık 25 metrelik uçuruma yuvarlandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede sürücü Alanay'ın kızı 9 yaşındaki İrem'in hayatını kaybettiği belirlendi. İbrahim Alanay'ın 6 yaşındaki oğlu Ömer ise kazayı yara almadan atlattı.

Kazanın ardından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Güncel
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