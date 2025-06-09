Alanya'da Uçuruma Devrilen Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti
Antalya'nın Alanya ilçesinde, virajı alamayarak uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü İlyas Kıldırgıcı yaşamını yitirdi. Kaza sonrası olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde, otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi.
İlyas Kıldırgıcı (56) idaresindeki 07 BNG 585 plakalı otomobil, Değirmendere Mahallesi Taşatan Sokak'ta virajı alamayarak uçuruma devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, sürücü Kıldırgıcı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Kıldırgıcı'nın cenazesi Alanya Belediyesinin morguna götürüldü.
Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Güncel