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Alanya'da Üç Zincir Market Mühürlendi

Alanya'da Üç Zincir Market Mühürlendi
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Antalya'nın Alanya ilçesinde, zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş ve bozulmuş ürünler bulundukları gerekçesiyle üç zincir marketin şubeleri iki gün süreyle mühürlendi. Belediye Başkanı, denetimlerin ve gerekli ceza uygulamalarının devam edeceğini açıkladı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde zabıta ekiplerince yapılan denetimlerde, üç zincir market şubesi iki gün süreyle mühürlendi.

Alanya Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekiplerince sürdürülen denetimlerde, üç zincir market şubesinde son kullanma tarihi geçmiş ve bozulmuş un, acı sos, patlamış mısır, içli köfte, bisküvi, çikolata, beyaz peynir, sosis ve meşrubat gibi ürünler bulunduğu tespit edildi.

Yasal işlem başlatılarak üç zincir marketin şubesi, 2 gün süreyle ticari faaliyetleri durdurularak, mühürlendi.

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, zabıta ekipleriyle Alanya'daki tüm gıda işletmelerinde denetimlerine devam ettiklerini belirtti.

Bu kapsamda üç işletmeye halk sağlığını tehlikeye attığı için idari para cezası uygulandığını ve mühürleme işleminin yapıldığını kaydeden Özçelik, tüm işletmelerin bu konuya gerekli hassasiyeti göstermelerini istedi.

Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel
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